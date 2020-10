Свердловчанка получила штраф за отправленного с COVID-19 ребенка в школу после Турции

Жительница Екатеринбурга после отдыха в Турции отправила ребенка в школу без обязательного теста на коронавирус, после чего он был выявлен у несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Женщина из Екатеринбурга прилетела из Турции с двумя детьми. Вместо данных теста детей она загрузила на портал Госуслуг свои. У одного из них в последствии был выявлен COVID-19. Ей назначен штраф на сумму 15 тысяч рублей. С 5 по 7 октября кроме нее еще два жителя Свердловской области были привлечены к ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ). Житель Каменска-Уральска оштрафован на 10 тысяч рублей. Суд принял решение о снижении административного штрафа, так как мужчна сдал тест и загрузил результат на портал с нарушением срока. За такое же правонарушение штраф в размере 10 тысяч рублей получила жительница Екатеринбурга. С 1 августа по 6 октября на территорию Свердловской области из-за границы приехали 24 369 человек. В положеные сроки сдачи тесты прошли 23 677 свердловчан, коронавирус подтвержден у 91 из них. 692 человека не прошли обследование, составлено 269 протоколы за административное нарушение. На данный момент в Свердловской области наложено восемь штрафов на общую сумму 80 тысяч руб. Напомним, тагильчанке, приехавшей из Турции, назначили штраф в размере 7,5 тысяч рублей за не сданный вовремя тест на коронавирус. В Нижнем Тагиле назначен первый штраф за непредоставление информации о COVID-статусе

