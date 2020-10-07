Свердловчанка получила штраф за отправленного с COVID-19 ребенка в школу после Турции

Свердловчанка получила штраф за отправленного с COVID-19 ребенка в школу после Турции

Сегодня, 15:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга после отдыха в Турции отправила ребенка в школу без обязательного теста на коронавирус, после чего он был выявлен у несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Женщина из Екатеринбурга прилетела из Турции с двумя детьми. Вместо данных теста детей она загрузила на портал Госуслуг свои. У одного из них в последствии был выявлен COVID-19. Ей назначен штраф на сумму 15 тысяч рублей.

С 5 по 7 октября кроме нее еще два жителя Свердловской области были привлечены к ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Житель Каменска-Уральска оштрафован на 10 тысяч рублей. Суд принял решение о снижении административного штрафа, так как мужчна сдал тест и загрузил результат на портал с нарушением срока.

За такое же правонарушение штраф в размере 10 тысяч рублей получила жительница Екатеринбурга.

С 1 августа по 6 октября на территорию Свердловской области из-за границы приехали 24 369 человек. В положеные сроки сдачи тесты прошли 23 677 свердловчан, коронавирус подтвержден у 91 из них. 692 человека не прошли обследование, составлено 269 протоколы за административное нарушение.

На данный момент в Свердловской области наложено восемь штрафов на общую сумму 80 тысяч руб.

Напомним, тагильчанке, приехавшей из Турции, назначили штраф в размере 7,5 тысяч рублей за не сданный вовремя тест на коронавирус.

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