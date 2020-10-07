Уровень безработицы в Свердловской области впервые с апреля начал снижаться

Напомним, в Свердловской области с января по конец августа 2020 года безработица выросла в 4,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в сентябре Михаил Мишустин распорядился о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице. Свердловской области досталось 1.4 миллиарда.