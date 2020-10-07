Уровень безработицы в Свердловской области впервые с апреля начал снижаться

Уровень безработицы в Свердловской области впервые с апреля начал снижаться

Сегодня, 21:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области впервые с апреля отметили снижение безработных граждан, сообщается на портале департамента по труду и занятости населения региона.

Согласно предоставленным данным, к концу первого осеннего месяца в регионе было свыше 120 тысяч человек без работы. Однако с начала октября отмечается снижение. На 7 октября официально неустроенных горожан осталось 119 448 человек.

Напомним, в Свердловской области с января по конец августа 2020 года безработица выросла в 4,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в сентябре Михаил Мишустин распорядился о выделении еще 35 миллиардов рублей на пособия по безработице. Свердловской области досталось 1.4 миллиарда.

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