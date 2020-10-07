В Екатеринбурге у китайца конфисковали два старинных самовара

Мужчина был признан виновным в административном правонарушении согласно статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). Сяо Ян получил наказание в виде конфискации запрещенных к перевозке за пределы Таможенного союза предметов.