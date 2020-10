В Екатеринбурге у китайца конфисковали два старинных самовара

Суд Октябрьского района Екатеринбурга конфисковал два самовара у гражданина Китая, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Судом установлено, что в ноябре 2019 года на таможне было обнаружено почтовое отправление с двумя самоварами. Отправителем был указан гражданин КНР Сяо Ян. Экспертиза установила, что самовары произведены в 19 веке и являются предметом культурной ценности. Мужчина был признан виновным в административном правонарушении согласно статье 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). Сяо Ян получил наказание в виде конфискации запрещенных к перевозке за пределы Таможенного союза предметов. Гражданин Китая попытался обжаловать это решения в Свердловском областном суде, но решение осталось без изменений. Напомни, в августе житель Екатеринбурга попытался отправить старинный самовар, внутри которого спрятал другие культурные ценности: бинокль времен Великой отечественной войны, китайские монеты и коллекцию археологических металлических предметов. Заведено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). В Екатеринбурге пресекли попытку отправки в Китай коллекции старинных предметов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter