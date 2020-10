В Екатеринбурге вынесли приговор курганскому вербовщику к террористам

В Екатеринбурге окружной военный суд приговорил заключенного курганской колонии к 12 годам лишения свободы. Он занимался вербовкой сокамерников для войны в Сирии на стороне ИГИЛ, которая запрещена на территории РФ, в местах лишения свободы, сообщает Znak.com.

Первые три года назначенного срока он проведет в тюрьме, а следующие девять — в колонии особого режима. По данным УФСБ РФ по Курганской области, он обвинялся по статьям за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и вербовку лиц. Заключенный является активным приверженцем радикального течения ислама, против него в прошлом году было возбуждено уголовное дело. В сообщении УФСБ РФ говорится, что он проводил открытую миссионерскую деятельность. В разговорах с осужденными мужчина оправдывал деятельность запрещенной организации, а также побуждал их принять ислам. Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ (организация признана экстремистской, запрещена в России) получили сроки за участие в движении. В Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ получили срок почти 15 лет тюрьмы на троих

Related news: В Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ получили срок почти 15 лет тюрьмы на троих

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter