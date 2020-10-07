В Екатеринбурге вынесли приговор курганскому вербовщику к террористам

Первые три года назначенного срока он проведет в тюрьме, а следующие девять — в колонии особого режима.
По данным УФСБ РФ по Курганской области, он обвинялся по статьям за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и вербовку лиц.
Заключенный является активным приверженцем радикального течения ислама, против него в прошлом году было возбуждено уголовное дело.
В сообщении УФСБ РФ говорится, что он проводил открытую миссионерскую деятельность. В разговорах с осужденными мужчина оправдывал деятельность запрещенной организации, а также побуждал их принять ислам.
Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ (организация признана экстремистской, запрещена в России) получили сроки за участие в движении.