В Нижнем Тагиле на ГГМ установили новую станцию контроля воздуха

В Нижнем Тагиле сегодня установили еще один пост для мониторинга атмосферы, сообщает «Тагильский рабочий».

Он установлен по федеральной программе «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология» на Уральском проспекте, 65а. Эта точка была выбрана с учетом розы ветров, а также планами будущей застройки этого микрорайона. По словам начальника отдела экологии и природопользования администрации города Алексея Сергеева, это самая современная из модернизированных станций в Свердловской области. Она оснащена точным хроматографом, он автоматически выполняет анализ химического состава выбросов. Можно будет измерять концентрации оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота, аммиака, пыли РМ 10 и РМ 2,5, а также углеводородов: бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, суммарно мета- и пара — ксилола, стирола, орто-ксилола и фенола,сообщает Сергеев. Специалистам нужно время для наладки, поэтому запускать в работу пост планируется только в конце года. Сейчас контроль загрязнения воздуха в Нижнем тагиле ведется на семи точках. До сегодняшнего дня район ГГМ оставался единственным, в котором мониторинг не проводился. Напомним, в Нижнем Тагиле за неделю два раза зафиксировали превышение концентрации формальдегида. В Нижнем Тагиле за неделю дважды зафиксировано превышение концентрации формальдегида

