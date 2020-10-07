В Нижнем Тагиле на ГГМ установили новую станцию контроля воздуха

Специалистам нужно время для наладки, поэтому запускать в работу пост планируется только в конце года. Сейчас контроль загрязнения воздуха в Нижнем тагиле ведется на семи точках. До сегодняшнего дня район ГГМ оставался единственным, в котором мониторинг не проводился.