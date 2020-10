В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 проверка МЧС выявила более двух десятков нарушений

В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 прошла внеплановая проверка МЧС, которая выявила 22 нарушения пожарной безопасности.

Проверка проходила с 8 по 30 сентября. Она проводилась с целью контроля исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. В больнице были выявлены следующие нарушения: В некоторых частях медучреждения при отделке использованы пластиковые панели или линолеум, в некоторых без учета пожароопасности материалов;

Конструкции лифтовых шахт не имеют тамбуров или холлов с противопожарными перегородками, либо экранов, автоматически закрывающих дверные проемы лифтовых шахт при пожаре;

тамбуров или холлов с противопожарными перегородками, либо В здании стационара в дверях лестничных клеток эксплуатируются обычные стекла вместо армированных;

Планово-предупредительный ремонт систем противопожарной защиты здания не был проведен;

Помещения теплых переходов между зданиями (переход в операционный блок) не в полном объеме оборудованы дымовыми пожарными извещателями;

Двери эвакуационных выходов с этажей на лестничные клетки открываются не полностью;

На эвакуационных путях не соблюдаются требования по освещенности. Отмечается, что в отделении хирургии в коридоре отсутствует естественное освещение из-за установленной глухой перегородки;

На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

Ширина эвакуационных выходов из гардеробов и прачки составляет менее 0,8 метра;

Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов;

Не разработана очередность оповещения людей о пожаре. В результате составлен протокол об административных правонарушениях по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания). Больнице грозит штраф в размере 90-100 тысяч рублей. Материалы дела направлены в мировой суд Дзержинского района Нижнего Тагила. В горбольнице комментарий касательно устранения нарушений обещали предоставить позже. В Нижнем Тагиле медики из ГБ № 1 не получали «коронавирусные» доплаты Ранее в ГБ № 1 прошла прокурорская проверка, которая выявила, что девять сотрудников женской консультации, работавших с беременными, у которых позднее был выявлен коронавирус, не получали доплаты. При этом они имеют на это право. В отношении главврача городской больницы № 1 Олега Николаева возбуждено дело об административном правонарушении по статье о невыплате заработной платы в срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

