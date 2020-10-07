В Нижнем Тагиле в ГБ № 1 проверка МЧС выявила более двух десятков нарушений

Ранее в ГБ № 1 прошла прокурорская проверка, которая выявила, что девять сотрудников женской консультации, работавших с беременными, у которых позднее был выявлен коронавирус, не получали доплаты. При этом они имеют на это право. В отношении главврача городской больницы № 1 Олега Николаева возбуждено дело об административном правонарушении по статье о невыплате заработной платы в срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.