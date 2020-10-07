В Свердловской области почти три сотни детей-сирот получат новые квартиры

Новоселами станут жители Нижнего Тагила, Буланаша, Шали, Новоасбеста и других городов.
Процесс строительства домов контролируется представителями Фонда жилищного строительства: в Буланаше на данный момент проходит чистовая отделка квартир, а в Красноуфимске специалисты заканчивают оформление необходимых документов.
Всего из федерального и областного бюджетов на строительство было выделено 1 миллиард 256 миллионов рублей. Также дома для детей-сирот находятся в процессе строительства в Екатеринбурге, Волчанске, Туринске, Новоуральске и поселке Лобва.
Напомним, администрация Нижнего Тагила рассматривает вопрос вложиться в строительство многоквартирного жилого дома для расселения людей из аварийного жилья. В общей сложности планируется приобрести 25 квартир.