В Свердловской области почти три сотни детей-сирот получат новые квартиры

В Свердловской области квартиры в новых домах получат 280 человек, сообщил в департаменте информационной политики.

Новоселами станут жители Нижнего Тагила, Буланаша, Шали, Новоасбеста и других городов. Процесс строительства домов контролируется представителями Фонда жилищного строительства: в Буланаше на данный момент проходит чистовая отделка квартир, а в Красноуфимске специалисты заканчивают оформление необходимых документов. Всего из федерального и областного бюджетов на строительство было выделено 1 миллиард 256 миллионов рублей. Также дома для детей-сирот находятся в процессе строительства в Екатеринбурге, Волчанске, Туринске, Новоуральске и поселке Лобва. Напомним, администрация Нижнего Тагила рассматривает вопрос вложиться в строительство многоквартирного жилого дома для расселения людей из аварийного жилья. В общей сложности планируется приобрести 25 квартир. Мэрия Нижнего Тагила вложит 41 млн в строительство дома для расселения ветхого жилья

