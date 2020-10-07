В Свердловской области почти три сотни детей-сирот получат новые квартиры

В Свердловской области почти три сотни детей-сирот получат новые квартиры

Сегодня, 22:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области квартиры в новых домах получат 280 человек, сообщил в департаменте информационной политики.

Новоселами станут жители Нижнего Тагила, Буланаша, Шали, Новоасбеста и других городов.

Процесс строительства домов контролируется представителями Фонда жилищного строительства: в Буланаше на данный момент проходит чистовая отделка квартир, а в Красноуфимске специалисты заканчивают оформление необходимых документов.

Всего из федерального и областного бюджетов на строительство было выделено 1 миллиард 256 миллионов рублей. Также дома для детей-сирот находятся в процессе строительства в Екатеринбурге, Волчанске, Туринске, Новоуральске и поселке Лобва.

Напомним, администрация Нижнего Тагила рассматривает вопрос вложиться в строительство многоквартирного жилого дома для расселения людей из аварийного жилья. В общей сложности планируется приобрести 25 квартир.

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