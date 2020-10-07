Владимиру Путину исполнилось 68 лет

Песков отмечает, что в прошлом году Путин накануне своего дня рождения был в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. В свой день рождения в 2019 году Путин подписал несколько указов, по которым повысил зарплату себе, экс-председателю правительства Дмитрию Медведеву и другим государственным лицам.