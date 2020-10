Владимиру Путину исполнилось 68 лет

В свой день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин проведет более десяти международных телефонных разговоров, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, в первой половине дня у Путина запланированы международные разговоры, что не исключает внутренних текущих дел. Во второй половине дня глава государства предполагает встретится с родными, друзьями и близкими, «как это традиционно бывает». Песков отмечает, что в прошлом году Путин накануне своего дня рождения был в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. В свой день рождения в 2019 году Путин подписал несколько указов, по которым повысил зарплату себе, экс-председателю правительства Дмитрию Медведеву и другим государственным лицам. Напомним, Владимир Путин обещал посетить Свердловскую область в мае 2021 года, его приезд ждут на всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд».

