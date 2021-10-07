Более 50-ти педагогов получили признание в честь «Дня учителя» в Нижнем Тагиле

Более 50-ти педагогов получили признание в честь «Дня учителя» в Нижнем Тагиле
Более 50-ти педагогов получили признание в честь «Дня учителя» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:49ОбществоФото: 1МI
В Нижнем Тагиле чествовали лучших учителей. Педагоги получили нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших учителей города в честь всероссийского «Дня учителя», сообщает пресс-служба мэрии.

Нагрудными знаками «За верность педагогическом долгу» удостоились Наиля Сайфетдинова, Людмила Щербачева, Светлана Насырова и Светлана Садовничий. Ветеран педагогического труда, Почетный гражданин Нижнего Тагила Нина Фирстова получит награду дома.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Почетные грамоты от Минпросвещения России получили Алена Батурбаева, Ирина Бережных, Ирина Билевич, Алла Евстратова, Анжела Ершова и Надежда Шкабара. А также Эльвира Зиннатова, Алексей Казаринов, Елена Коваль и Наталья Михеева.

Почетные грамоты и благодарственные письма главы города, Нижнетагильской городской Думы и управления образования получили представители 28 образовательных учреждений, спортивных школ, школ искусств и домов творчества.

Напомним, юные дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали «серебро» и «бронзу» на прошедшем первенстве России в Тюмени.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав Пинаевнаграждениеблагодарностьграмотыдень учителяНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы