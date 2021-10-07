Более 50-ти педагогов получили признание в честь «Дня учителя» в Нижнем Тагиле

Почетные грамоты от Минпросвещения России получили Алена Батурбаева, Ирина Бережных, Ирина Билевич, Алла Евстратова, Анжела Ершова и Надежда Шкабара. А также Эльвира Зиннатова, Алексей Казаринов, Елена Коваль и Наталья Михеева.