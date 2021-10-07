Более 50-ти педагогов получили признание в честь «Дня учителя» в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших учителей города в честь всероссийского «Дня учителя», сообщает пресс-служба мэрии.
Нагрудными знаками «За верность педагогическом долгу» удостоились Наиля Сайфетдинова, Людмила Щербачева, Светлана Насырова и Светлана Садовничий. Ветеран педагогического труда, Почетный гражданин Нижнего Тагила Нина Фирстова получит награду дома.
Почетные грамоты от Минпросвещения России получили Алена Батурбаева, Ирина Бережных, Ирина Билевич, Алла Евстратова, Анжела Ершова и Надежда Шкабара. А также Эльвира Зиннатова, Алексей Казаринов, Елена Коваль и Наталья Михеева.
Почетные грамоты и благодарственные письма главы города, Нижнетагильской городской Думы и управления образования получили представители 28 образовательных учреждений, спортивных школ, школ искусств и домов творчества.
Напомним, юные дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали «серебро» и «бронзу» на прошедшем первенстве России в Тюмени.