ФСС рассказал об уменьшении количества несчастных случаев на производстве в Приморье

Издание vostokmedia.com сообщает, что в 2021 году заявления от приморских работодателей ФСС принимал до тридцатого сентября включительно. Ранее срок подачи заявок заканчивался первого августа, но в этом году он был продлен из-за пандемии коронавируса.
Предприятие, которое является участником программы финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, может потратить на эти цели до двадцати процентов от общей суммы страховых взносов. Кроме этого, размер финансирования может быть увеличен до тридцати процентов, если работодатель направит средства на санаторно-курортное лечение работников пенсионного и предпенсионного возраста (не ранее чем за пять лет до достижения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости).
Также полученные в рамках ФПМ средства могут быть потрачены на обеспечение эпидемиологической безопасности сотрудников: покупку средств индивидуальной защиты, приборов для термометрии, санитайзеров, а также проведение анализов на ковид у сотрудников.
Ежегодно специалисты Фонда социального страхования отмечают, что объем финансирования предупредительных мер непосредственно влияет на число производственных несчастных случаев.
Так, в 2019 году приморские работодатели получили от ФСС финансирование на общую сумму более ста шестидесяти двух миллионов рублей. При этом за 9 месяцев 2019 года специалисты зафиксировали 480 производственных несчастных случаев. В 2020 году финансирование увеличили почти до ста семидесяти четырех миллионов рублей. В этом году ожидаемая сумма ФПМ может быть увеличена до 185,3 миллиона рублей. При этом за 9 месяцев текущего года число несчастных случаев на производстве сократилось с четырехсот одного до трехсот восьмидесяти. При этом специалисты отмечают, что производственные травмы получают чаще всего на предприятиях по лесозаготовке, судостроению и судоремонту, а также в морском рыболовстве.