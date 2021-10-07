ФСС рассказал об уменьшении количества несчастных случаев на производстве в Приморье

Так, в 2019 году приморские работодатели получили от ФСС финансирование на общую сумму более ста шестидесяти двух миллионов рублей. При этом за 9 месяцев 2019 года специалисты зафиксировали 480 производственных несчастных случаев. В 2020 году финансирование увеличили почти до ста семидесяти четырех миллионов рублей. В этом году ожидаемая сумма ФПМ может быть увеличена до 185,3 миллиона рублей. При этом за 9 месяцев текущего года число несчастных случаев на производстве сократилось с четырехсот одного до трехсот восьмидесяти. При этом специалисты отмечают, что производственные травмы получают чаще всего на предприятиях по лесозаготовке, судостроению и судоремонту, а также в морском рыболовстве.