Газпромбанк повысит скорость расчетных операций в системе банковского сопровождения

Он выступал на сессии X Петербургского международного газового форума. При этом обычное время рассмотрения платежных поручений в соответствии с условиями подписанных договоров и дополнительных соглашений с заказчиками составляет три рабочих дня. Но уже с 1 января следующего года в банке намерены рассматривать все платежные поручения не позднее чем на другой день, сообщает 1prime.ru.
В итоге скорость рассмотрения платежей в среднем увеличится почти в три раза. Благодаря достигнутому ускорению банковское сопровождение контрактов не сказывается отрицательно на сроках проведения взаиморасчетов в инвестпроектах и проектах госзаказа. Как уточнил Олег Мельников, банковское сопровождение преследует главной целью предотвращение нецелевого использования средств. Инструмент применяется в инвестпроектах и госконтрактах в различных экономических направлениях.
«Банковское сопровождение сегодня — общемировой тренд, в том числе и в нефтегазовой сфере, и его следует сделать технологичным, комфортным, современным. И оно должно выступать не еще одним барьером, а инструментом, содействующим реализации контрактов», — отметил Олег Мельников.
В Газпромбанке уделяют повышенное внимание развитию цифровых технологий и выбирают в качестве приоритета автоматизацию контрольных процедур, чтобы оперативно предоставлять нужный клиентам сервис, сказал Мельников.
Ранее появилась информация, что бизнес Газпромбанка по банковскому сопровождению контрактов в прошедшем году продемонстрировал почти двукратный рост по показателю объемов портфеля контрактов и более чем в 1,5 раза — по привлеченным клиентским средствам.
Также отмечается, что портфель контрактов на банковском сопровождении в Газпромбанке стал больше практически в два раза и составил рекордное значение 6,181 трлн рублей по сравнению с 3,186 трлн рублей в 2019 году. Итогом банковского сопровождения является предотвращение нецелевого использования денежных средств. Использование данного инструмента в 2020 году позволило в интересах клиентов — инвесторов и заказчиков проектов — выявить и предотвратить нецелевые платежи на общую сумму, превышающую 295 млрд рублей.