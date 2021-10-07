Газпромбанк повысит скорость расчетных операций в системе банковского сопровождения

Он выступал на сессии X Петербургского международного газового форума. При этом обычное время рассмотрения платежных поручений в соответствии с условиями подписанных договоров и дополнительных соглашений с заказчиками составляет три рабочих дня. Но уже с 1 января следующего года в банке намерены рассматривать все платежные поручения не позднее чем на другой день, сообщает 1prime.ru.