Интернет-омбудсмен высказался против маркировки фейков

Интернет-омбудсмен высказался против маркировки фейков
Интернет-омбудсмен высказался против маркировки фейков
Сегодня, 18:54ОбществоФото: pixabay.com
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев дал собственную оценку идеи члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной ужесточить законы о фейках.

Мариничев считает, что маркировать «недостоверную информацию» не надо. Нужно просто повышать уровень доверия к «проверенным источникам». Об этом пишет NEWS.ru.

По словам интернет-омбудсмена, когда власти «закручивают гайки», научная конкуренция уничтожается. Так, если в наши дни кто-то скажет что-то про COVID-19, не совпадающее с заявлениями Всемирной организации здравоохранения или официальным вердиктом лечебных учреждений, автора поста заблокируют или объявят создателем фейков. А после, например, через 10 лет выяснится, что человек писал правду. Его критики все это время могли ошибаться.

Мариничев подчеркнул, что в определении фейков грань очень тонкая. «Кого же назначать судьями?», — задается вопросом интернет-омбудсмен.

Специалист назвал главной задачей властей доносить и повышать уровень доверия россиян к проверенным ресурсам, а не заниматься маркировкой «недостоверной информации». Собеседник издания не против борьбы с фейками. Однако совсем зачищать информационное поле нельзя. Не надо класть всех под одну гребенку, специально изменяя законы. Следуя по такому пути можно совсем уничтожить научную и технологическую мысль и конкуренцию идей.

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