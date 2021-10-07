Интернет-омбудсмен высказался против маркировки фейков

Мариничев считает, что маркировать «недостоверную информацию» не надо. Нужно просто повышать уровень доверия к «проверенным источникам». Об этом пишет NEWS.ru.
По словам интернет-омбудсмена, когда власти «закручивают гайки», научная конкуренция уничтожается. Так, если в наши дни кто-то скажет что-то про COVID-19, не совпадающее с заявлениями Всемирной организации здравоохранения или официальным вердиктом лечебных учреждений, автора поста заблокируют или объявят создателем фейков. А после, например, через 10 лет выяснится, что человек писал правду. Его критики все это время могли ошибаться.
Мариничев подчеркнул, что в определении фейков грань очень тонкая. «Кого же назначать судьями?», — задается вопросом интернет-омбудсмен.
Специалист назвал главной задачей властей доносить и повышать уровень доверия россиян к проверенным ресурсам, а не заниматься маркировкой «недостоверной информации». Собеседник издания не против борьбы с фейками. Однако совсем зачищать информационное поле нельзя. Не надо класть всех под одну гребенку, специально изменяя законы. Следуя по такому пути можно совсем уничтожить научную и технологическую мысль и конкуренцию идей.