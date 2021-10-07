“Интеррос” Потанина окажет поддержку природным заповедникам на территории Сочи

Холдинг “Интеррос” бизнесмена Владимира Потанина и ФГБУ «Сочинский национальный парк» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Встреча состоялась в рамках IV ежегодной международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России» в Сочи.

В рамках меморандума будет проведена совместная работа по обеспечению добрососедства и безопасности для туристов и диких животных на рекреационной территории. Кроме научных исследований и полевых работ, запланировано проведение мониторинга и учета перемещения животных на территории Кавказского заповедника и участках, находящихся рядом с ним. В том числе в рамках сотрудничества нацпарка с “Интерросом”, территория горного курорта «Роза Хутор» выступит экспериментальной площадкой для этих мероприятий, пишет Rostovgazeta.ru. «Наше сегодняшнее соглашение как раз и преследует целью создание системы организации цивилизованного добрососедства между людьми и животными. Это для нас, как крупных инвесторов в индустрию туризма, является ответственным инвестированием и ответственным природопользованием», - отметила заместитель гендиректора холдинговой компании «Интеррос» Ольга Войтович. Как рассказал первый зампредседателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, в настоящее время многие компании стараются следовать экологическим стандартам, но несколькими годами ранее о защите природы говорили единицы. “Я был удивлен лет 7-8 назад, когда Потанин сказал, что намерен направлять крупные средства в модернизацию производства в Норильске. В то время никто еще не думал об этом. В действительности они много делают в этом плане”, - добавил он. Как сказал руководитель Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев, будет проведено исследование проживания медведей на этих землях с помощью ошейников. Это позволит подготовить информационную программу и для туристов. Но все это нужно проводить в жизнь в партнерстве с курортом «Роза Хутор». “Курорт «Роза Хутор» обладает большим опытом в сфере туризма, а у нас огромные знания в научной сфере, охране природы. Мы этим занимаемся почти сотню лет”, - пояснил Шевелев. Проект станет первой в России партнерской работой бизнеса и науки по защите животных и укреплению безопасности людей в курортных зонах. “Все, что будет исполнено в рамках нашего меморандума, будет полезным для каждого участника”, - подчеркнул директор Сочинского национального парка Михаил Лапин. “Интеррос” Владимира Потанина уже не впервые взаимодействует с природоохранными структурами. Так, в 2005 году компания работала совместно с WWF в программе реинтродукции переднеазиатского леопарда в Кавказском заповеднике.

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