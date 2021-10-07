Инженеру из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы за 3 неосторожных слова падчерице

Мужчина из Екатеринбурга обвиняется по редкой статье «доведение до покушения на самоубийство». В России ежегодно возбуждается 200-250 подобных дел, только треть доходит до суда.

Во время семейного конфликта между отчимом и 15-летней падчерицей, мужчина, в порыве гнева, сказал девочке три неосторожных слова: «Иди и скинься», в результате чего несовершеннолетняя едва не выпрыгнула с балкона, сообщает E1. СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело против уральца по редкой для России 110-й статье УК. Доказательную базу по данной статье собирать крайне сложно, следствие тянется несколько месяцев, а то и лет. От прыжка с балкона девочку удержала, в прямом смысле, ее бабушка. Теперь семье, хоть и бывшей (мать и отчим девочки развелись со скандалом и дележом имущества), предстоит длительное разбирательство, несколько очных ставок и куча экспертиз. Напомним, в конце сентября 2021 года 17-летняя девушка из Староуткинска свела счеты с жизнью из-за издевательств со стороны бабушки и дедушки. Дед несовершеннолетней периодически насиловал ее, ранее девочка была от него переменна. 17-летняя девушка из Староуткинска свела счёты с жизнью

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