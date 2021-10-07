Инженеру из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы за 3 неосторожных слова падчерице

Инженеру из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы за 3 неосторожных слова падчерице
Инженеру из Екатеринбурга грозит 8 лет тюрьмы за 3 неосторожных слова падчерице
Сегодня, 09:30ОбществоФото: 1МI
Мужчина из Екатеринбурга обвиняется по редкой статье «доведение до покушения на самоубийство». В России ежегодно возбуждается 200-250 подобных дел, только треть доходит до суда.

Во время семейного конфликта между отчимом и 15-летней падчерицей, мужчина, в порыве гнева, сказал девочке три неосторожных слова: «Иди и скинься», в результате чего несовершеннолетняя едва не выпрыгнула с балкона, сообщает E1.

СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело против уральца по редкой для России 110-й статье УК. Доказательную базу по данной статье собирать крайне сложно, следствие тянется несколько месяцев, а то и лет.

От прыжка с балкона девочку удержала, в прямом смысле, ее бабушка. Теперь семье, хоть и бывшей (мать и отчим девочки развелись со скандалом и дележом имущества), предстоит длительное разбирательство, несколько очных ставок и куча экспертиз.

Напомним, в конце сентября 2021 года 17-летняя девушка из Староуткинска свела счеты с жизнью из-за издевательств со стороны бабушки и дедушки. Дед несовершеннолетней периодически насиловал ее, ранее девочка была от него переменна.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
суддевочкаконфликтЕкатеринбурготчим
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы