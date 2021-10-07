Модульбанк разработал пакет сервисов для работы с маркетплейсами

Первый банк для предпринимателей — Модульбанк — предложил своим клиентам пакет сервисов для продавцов на маркетплейсах. До конца 2021 года с новыми специализированными сервисами Модульбанка можно будет работать бесплатно.

По словам члена правления Модульбанка Павла Семенова, продавцы на маркетплейсах составляют 8% российской экономики, причем их количество с каждым днем увеличивается. Разумеется, банки не могли остаться в стороне. В частности, Модульбанк разработал для продавцов, работающих на крупных торговых площадках, полную продуктовую обвязку под названием «Маркетплейс», которая в полной мере отвечает всем потребностям сегмента, информирует newsnn.ru. Новым сервисным пакетом могут воспользоваться как опытные, так и начинающие продавцы. В последнем случае специальный обучающий сервис «МаркетИнститут» поможет выбрать нишу для запуска магазина, оптимизировать финансовые вложения и уменьшить риски, связанные с организацией работы на маркетплейсе — этот продукт будет доступен для подключения уже совсем скоро. Также в пакет уже включен беззалоговый кредит на закупку товаров на сумму до 10 млн рублей. Этот банковский продукт представляется под 6,5% годовых и с беспроцентным периодом 55 дней. Предусмотрены в пакете «Маркетплейс» и сервис для аналитики продаж МаркетМетрика, а также возможность быстрого вывода выручки на расчетный счет, не дожидаясь выплат от торговой площадки. Средства можно вывести на банковскую карту для физлиц с комиссией 0 — 0,4%, без лимита, с защитой от блокировок счета и снятием в банкоматах за 1%. А в скором времени Модульбанк запустит в рамках пакета сервисов «Маркетплейс» новые опции. Помимо упомянутого выше МаркетИнститута, таковыми станут также специальные тарифы и МаркетМенеджер, обеспечивающий полное сопровождение продавцов.

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