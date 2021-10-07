Об угрозах увольнения за отказ вакцинироваться сообщили сотрудники уральского завода

Об угрозах увольнения за отказ вакцинироваться сообщили сотрудники уральского завода
Об угрозах увольнения за отказ вакцинироваться сообщили сотрудники уральского завода
Сегодня, 22:17ОбществоФото: 1MI
Вакцинироваться от коронавируса обязали работников «Уралмашзавода» в Екатеринбурге. Приказ подписал генеральный директор предприятия Ян Центер.

По словам одного из рабочих, теперь сотрудники напуганы и опасаются потерять работу из-за отказа вакцинироваться. В документе сказано, что первый компонент необходимо ввести до 1 ноября, а второй — до 1 декабря. Если данные условия будут не соблюдены, сотрудников «Уралмашзавода» без хотя бы одной прививки отстранят с 1 ноября, а с 1 декабря отстранят уже тех, кто не завершил курс вакцинации, пишет Е1.

Напомним, главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал вакцинировать от коронавируса всех людей пенсионного возраста.

Сюжеты:
Коронавирус
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