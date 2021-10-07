Об угрозах увольнения за отказ вакцинироваться сообщили сотрудники уральского завода

По словам одного из рабочих, теперь сотрудники напуганы и опасаются потерять работу из-за отказа вакцинироваться. В документе сказано, что первый компонент необходимо ввести до 1 ноября, а второй — до 1 декабря. Если данные условия будут не соблюдены, сотрудников «Уралмашзавода» без хотя бы одной прививки отстранят с 1 ноября, а с 1 декабря отстранят уже тех, кто не завершил курс вакцинации, пишет Е1.