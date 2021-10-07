Педагог школы сообщила о многочисленных проблемах в семье опекунов в Нижнем Тагиле

Педагог школы сообщила о многочисленных проблемах в семье опекунов в Нижнем Тагиле
Педагог школы сообщила о многочисленных проблемах в семье опекунов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:48ОбществоФото: 1MI
Педагог школы, расположенной в Нижнем Тагиле, в которой учились дети «профессиональной опекунши», рассказала о множестве проблем в семье. Ранее она также обращалась с данным вопросом в органы опеки.

По словам женщины, опекун заставляла ее нужным образом оформлять документы на психолого-медико-педагогическая комиссию. Женщина просила, чтобы учитель написала в характеристике, якобы, ребенок врет, не выполняет домашние задания и ворует. Педагог не стала этого делать. Позже она заметила, что дети, вероятно, подвергаются нападкам со стороны опекуна. Она унижала и оскорбляла несовершеннолетних.

В школе замечали, что дети приходят на занятия голодными. Из-за этого учителя давали им дополнительные порции, однако, когда опекунша узнала об этом, она запретила «докармливать» воспитанников, сообщает ЕАН.

Те дети, которые вызывали затруднение в воспитании, подвергались так называемой личной порке — в моральном смысле, конечно,подчеркнула педагог.

Также сотрудники школы хотели проверить условия проживания детей, поскольку их часто видели неопрятно одетыми, однако учителей не пускали на порог.

Напомним, о фактах сексуального насилия над ними рассказали дети, находящиеся под опекой супругов из Нижнего Тагила. Опекуны били детей и унижали словами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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