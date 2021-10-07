РЭО рекомендовал участникам “Марафона желаний” отказаться от запуска воздушных шаров

Гендиректор компании “Российский экологический оператор” (РЭО) Денис Буцаев обратился к участникам “Марафона желаний” с просьбой обойтись без запуска в воздух шаров. Он сообщил, что если каждый запустит в небо шарик, то в окружающей среде окажется 7,5 тонны неперерабатываемых отходов, что плохо отразится на экологии.

Буцаев подчеркнул, что так называемые биоразлагаемые шарики изготавливаются из латекса и полимеров, которые не подлежат переработке - по крайней мере, в нашей стране. Поэтому в итоге они оказываются либо на мусорных полигонах, либо в окружающей среде, где будут разлагаться около сотни лет, информирует gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу РЭО. По словам гендиректора РЭО, на фотографиях запуск шаров в воздух выглядит эффектно, но в результате страдает окружающая среда. И если каждый, кто подписан на страницу марафона в соцсетях - а это 2,5 млн человек, - запустит в небо по одному шарику, то по всей стране образуется 7,5 тыс. кг отходов из не подлежащего переработке пластика и латекса. Вред экологии от пластика уже доказан учеными. Так, в апреле прошлого года биологи Томского государственного университета провели анализ на содержание микропластика в речной рыбе, выловленной в реке Томь. В итоге выяснилось, что в каждой особи обнаружились сотни микрочастиц пластика. Именно поэтому РЭО призывает отказаться от запуска воздушных шариков и найти альтернативный способ отметить важное событие своей жизни, сказал Денис Буцаев. Напомним, ранее РЭО уже обращался с призывом отказаться от запуска воздушных шариков к выпускникам школ и вузов. Школьники, а также их родители согласились с его доводами. Эту инициативу поддержали и региональные власти - данный вопрос обсуждался на совместном круглом столе комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию и комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Подмосковья. Отмечается, что запускать воздушные шары в России законом не запрещено, но тем не менее многие регионы хорошо восприняли эту идею. В их числе - органы государственной власти Санкт-Петербурга, Уфы, Ижевска, Иркутска, Сочи, Петрозаводска и Самары.

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