Россельхозбанк помог организовать фестиваль СВОЁ на выставке “Золотая осень”

В рамках выставки будет проведен конкурс “Вкусы России”, организацией которого занималось Министерство сельского хозяйства РФ. И, как сообщают iz.ru, при поддержке Россельхозбанка пройдет фестиваль СВОЁ.
Посетители фестиваля СВОЁ получат возможность не только приобрести натуральную продукцию напрямую от фермеров, но и узнать информацию обо всех товарах из первых рук.
На церемонии открытия фестиваля выступил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Он отметил, что благодаря работе фестиваля фермеры получают возможность привлечения новой аудитории и развития своего бизнеса, а покупатели могут купить натуральные, качественные и полезные для здоровья товары без посредников и наценок.
Конкурс “Вкусы России” позволяет каждому желающему попробовать и оценить продукцию 48 производителей.
Россельхозбанк в настоящее время взял курс на цифровизацию всех сельскохозяйственных процессов. Большая часть инициатив сейчас начала активно внедряться в производственные процессы малого и среднего предпринимательства в сельской местности. Так, начали работать цифровые сервисы по точному земледелию и налаживанию партнерства с отечественными стартапами.
Благодаря этому компании агропромышленного комплекса получили возможность использовать доступные и эффективные решения, которые могут применять даже предприятия малого бизнеса. В их числе – бесплатная платформа поддержки сельских бизнесменов “Своё фермерство”. Сейчас на платформе уже зарегистрировались порядка 7 тысяч пользователей. А маркетплейс “Своё родное” дает возможность производителям сельхозпродукции заниматься ее реализацией по оптимальной стоимости без участия каких-либо посредников. Обе платформы являются частью единой экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка.
Президент агропродовольственного фонда СВОЁ Андрей Даниленко считает, что современное сельское хозяйство по праву можно назвать “умным”. Благодаря внедрению специальных датчиков, автоматизирующих систем, беспилотников, спутниковых систем анализа состояния почв, интернета вещей и многих других современных технологий появилась возможность увеличивать урожайность, а также заранее выявлять возможные риски от аномальных природных явлений. Он подчеркнул, что такие достижения технологического прогресса позволяют отечественным фермерам обеспечить внутренние потребности страны, а также организовать экспорт продукции.