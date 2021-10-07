Россельхозбанк помог организовать фестиваль СВОЁ на выставке “Золотая осень”

Благодаря этому компании агропромышленного комплекса получили возможность использовать доступные и эффективные решения, которые могут применять даже предприятия малого бизнеса. В их числе – бесплатная платформа поддержки сельских бизнесменов “Своё фермерство”. Сейчас на платформе уже зарегистрировались порядка 7 тысяч пользователей. А маркетплейс “Своё родное” дает возможность производителям сельхозпродукции заниматься ее реализацией по оптимальной стоимости без участия каких-либо посредников. Обе платформы являются частью единой экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка.