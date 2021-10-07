Самобытное украшение на Доме быта «Эра» попросили сохранить жители Нижнего Тагила

Самобытное украшение на Доме быта «Эра» попросили сохранить жители Нижнего Тагила
Самобытное украшение на Доме быта «Эра» попросили сохранить жители Нижнего Тагила
Сегодня, 16:15ОбществоФото: Аккаунт rudada в Instagram
Фреска с Хозяйкой Медной горы на здании Дома быта, что рядом с железнодорожным вокзалом Нижнего Тагила, не только не подсвечивается ночью, но и частично уже перекрыта рекламными вывесками.

Неравнодушные тагильчане рассказывают, что фреска с Хозяйкой Медной горы на стене Дома быта уже не полностью передает сюжет известного произведения Бажова и замысел авторов, сообщается в аккаунте rudada в Instagram.

Фото:Аккаунт rudada в Instagram

Из-за мешающих взгляду рекламных конструкций теперь не понятно, от кого Хозяйка Медной горы получает презент в виде малахитовой чаши. Автор поста задается вопросом, кто же сможет восстановить историческую справедливость и открыть фреску взору тагильчан и гостей города полностью — мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев своим распоряжением, или коммерсанты самостоятельно сдвинут свои рекламные конструкции?..

Напомним, в конце сентября текущего года екатеринбуржцы обнаружили на набережной Городского пруда 5-метровую скульптуру рыбьего скелета. Автор творения пояснил, что данное произведение символизирует обмеление водоема и тему муляжей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
рекламаскульптуражелезнодорожный вокзалНижний ТагилПавел Бажов
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