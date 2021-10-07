Самобытное украшение на Доме быта «Эра» попросили сохранить жители Нижнего Тагила

Неравнодушные тагильчане рассказывают, что фреска с Хозяйкой Медной горы на стене Дома быта уже не полностью передает сюжет известного произведения Бажова и замысел авторов, сообщается в аккаунте rudada в Instagram.
Из-за мешающих взгляду рекламных конструкций теперь не понятно, от кого Хозяйка Медной горы получает презент в виде малахитовой чаши. Автор поста задается вопросом, кто же сможет восстановить историческую справедливость и открыть фреску взору тагильчан и гостей города полностью — мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев своим распоряжением, или коммерсанты самостоятельно сдвинут свои рекламные конструкции?..
Напомним, в конце сентября текущего года екатеринбуржцы обнаружили на набережной Городского пруда 5-метровую скульптуру рыбьего скелета. Автор творения пояснил, что данное произведение символизирует обмеление водоема и тему муляжей.