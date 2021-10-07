СИЗО в Свердловской области оказались переполнены

По мнению Мерзляковой, данное решение является негуманным. Она отметила, что проблема переполненности связана с тем, что власти занимаются профилактикой коронавирусной инфекции. Татьяна Мерзлякова считает, что не стоит высылать осужденных в Красноярск, пишет Е1.
Человек должен оставаться здесь. Ему здесь хотя бы родственники передают лекарства, чай,сказала Мерзлякова.
На данный момент в областном СИЗО присутствуют сложности и с COVID-19. Лишь в следственном изоляторе № 1 находятся 15 арестованных, у которых был подтвержден коронавирус.
Напомним, 6 сентября стало известно, что в резерве властей осталось 5% свободных коек в коронавирусных отделениях больниц и госпиталях УрФО. 95% коек уже занято.