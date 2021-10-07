Сын бывшего депутата Краснотурьинска обвиняется в незаконной вырубке леса

Сын бывшего депутата Краснотурьинска обвиняется в незаконной вырубке леса
Сын бывшего депутата Краснотурьинска обвиняется в незаконной вырубке леса
Сегодня, 22:45ОбществоФото: 1MI
В незаконной рубке леса и краже в особо крупном размере обвиняется сын бывшего депутата думы Краснотурьинска Юрия Дубовицкого — Александр.

Ранее городской суд продлил ему арест до марта 2022 года. На данный момент он прибывает в СИЗО-1 в Екатеринбурге. Предполагается, что Александр имеет отношение к незаконной вырубке леса в районах Краснотурьинска, Серова и Карпинска в 2015–2016 годах. Общий ущерб насчитывает 25 миллионов рублей, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». Группировка с сыном бывшего депутата обвиняется и в краже трубы со строительства водовода.

Фигурантом дела также является сын бывшего замначальника отдела полиции в Краснотурьинске Денис Ленючев. Однако его дело выделено в отдельное производство, поскольку Александр скрывался от следствия. Его адвокат Егор Харламов заявлял, что Дубовицкий был задержан в Белоруссии.

Другие трое обвиняемых по данному делу: Денис Ленючев, Роман Клепфер и Михаил Нечухрин в 2018 году получили от 5 до 13 лет колонии. После обжалования приговора их сроки были сокращены.

Напомним, отца свердловского депутата от «Единой России» Льва Ковпака Игоря Ковпака, владеющего сетью «Кировский», журналисты уличили в выводе денег за рубеж через офшорную компанию.

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