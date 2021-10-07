Сын бывшего депутата Краснотурьинска обвиняется в незаконной вырубке леса

Ранее городской суд продлил ему арест до марта 2022 года. На данный момент он прибывает в СИЗО-1 в Екатеринбурге. Предполагается, что Александр имеет отношение к незаконной вырубке леса в районах Краснотурьинска, Серова и Карпинска в 2015–2016 годах. Общий ущерб насчитывает 25 миллионов рублей, сообщает «Вечерний Краснотурьинск». Группировка с сыном бывшего депутата обвиняется и в краже трубы со строительства водовода.