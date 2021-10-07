Сырьевые компании раскритиковали Минобрнауки за позицию по энергетическим вопросам

Участники заседания указали на то, что отрасль обеспечивает сегодня 63 процента доходов федерального бюджета, однако на собственное научное развитие она получает при этом всего один процент. Эксперты выразили возмущение тем, что лейтмотивом целого ряда стратегий, которые отобрали для финансирования, является прожектерство, а способствовало этому подходу Министерство образования.