Сырьевые компании раскритиковали Минобрнауки за позицию по энергетическим вопросам

В горном университете рассмотрели результаты конкурса на получение грантов по направлению «Исследовательское лидерство» в рамках масштабной программы «Приоритет-2030», пишет информационный портал forpost-sz.ru.
Итогами отбора недовольны представители крупных нефтехимических, нефтегазовых, химических и металлургических структур России. Отечественные предприятия, осуществляющие свою деятельность в минерально-сырьевом комплексе (МСК), по результатам проведенного конкурса не имеют возможностей для ведения полноценной исследовательской работы.
Эксперты акцентировали внимание на том, что сегодня назрела необходимость повысить эффективность предприятий, работающих в сырьевой отрасли. Они должны снизить негативное воздействие на окружающую среду. По мнению специалистов, если не модернизировать предприятия МСК, Российская Федерация лишится своей лидирующей позиции в энергетике.
В рамках реализации программы «Приоритет-2030» горный университет разработал стратегию, ориентированную на создание научно обоснованной концепции декарбонизации структур МСК.
Петербургский вуз вошел в состав третьей группы, которая получит научный грант. До конца 2022 года ему выделят 142 млн рублей. Эта сумма выше одного процента от 12,2 млрд, предусмотренных для 18 победителей конкурсного отбора по исследовательскому треку.
Участники заседания указали на то, что отрасль обеспечивает сегодня 63 процента доходов федерального бюджета, однако на собственное научное развитие она получает при этом всего один процент. Эксперты выразили возмущение тем, что лейтмотивом целого ряда стратегий, которые отобрали для финансирования, является прожектерство, а способствовало этому подходу Министерство образования.
Главным критерием оценки программа «Приоритет-2030» обозначила амбициозные планы. Для профильного ведомства однако важны не реальные исследовательские возможности горного университета, а прорывные научные исследования.
Крупнейшие сырьевые предприятия нашей страны единогласны во мнении о том, что высшую школу страны в перспективе ожидают лишь неэффективные показные начинания.
Следует отметить, что глава государства Владимир Путин накануне провел совещание по актуальным для энергетической отрасли вопросам. В работе участвовал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Президент заявил, что важно скорректировать задачи и планы по энергетике на ближайшие десятилетия.
Ранее Владимир Путин не раз выражал мнение о том, что горный университет хорошо оснащен и чрезвычайно важен для государства. Но Минобрнауки РФ позицию лидера страны, похоже, не разделяет.