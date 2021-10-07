Труп пропавшего с огнестрелом и ТЦ по QR-кодам. Итоги дня в Свердловской области

Тело 30-летнего екатеринуржца Дмитрия Маврыкина, который пропал накануне на BMW, было найдено в Сысетри. Его застрелил из мелкокалиберной винтовки, а потом «добил» вилами ранее судимый мужчина. Погибший приехал на встречу, чтобы договориться о бизнесе. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам, оружие было найдено во дворе у его матери. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Пьяная женщина без прав протаранила на «Тойоте» подъезд дома в Екатеринбурге, при проверке прибор показал 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, выяснилось, что иномарка не принадлежит екатеринбурженке. Ей грозит 30 тысяч штрафа или арест на 15 суток. Также наказание может понести автовладелец, если будет доказано, что он передал руль пьяной женщине.
К середине декабря власти Свердловской области планируют ввести «чистые зоны» от коронавируса в торговых центрах региона. Попасть туда смогут лишь те, у кого есть QR-код о вакцинации от COVID-19. Также в этот список вошли спортивные объекты, театры и музеи, а также ночные клубы и кинотеатры. Без QR-кода можно будет попасть только в сельские клубы, на них ограничение не распространится.
Водители тагильского МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» лишились 20% премий после беседы о выборах с директором Борисом Моровым. По словам работников, конфликт произошел 17 сентября, в день начала выборов в Госдуму и ЗакСо Свердловской области. Перед рабочей сменой Моров спросил у пяти водителей, почему они не пошли голосовать. Мужчины ответили, что проголосовали в электронном виде, а один из них успел это сделать до работы. Этот ответ не устроил директора, а через несколько дней водителям выдали документ, в котором говорилось, что они нагрубили Морову и потребовали объяснительную. В итоге работников лишили премии за нарушение «Кодекса этики служебного поведения работников МКУ». После этого случая одного из «провинившихся» не выпускают на линию с 1 октября. Водители обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию, чтобы выяснить правомерность действий Бориса Морова.