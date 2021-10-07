Труп пропавшего с огнестрелом и ТЦ по QR-кодам. Итоги дня в Свердловской области

Водители тагильского МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» лишились 20% премий после беседы о выборах с директором Борисом Моровым. По словам работников, конфликт произошел 17 сентября, в день начала выборов в Госдуму и ЗакСо Свердловской области. Перед рабочей сменой Моров спросил у пяти водителей, почему они не пошли голосовать. Мужчины ответили, что проголосовали в электронном виде, а один из них успел это сделать до работы. Этот ответ не устроил директора, а через несколько дней водителям выдали документ, в котором говорилось, что они нагрубили Морову и потребовали объяснительную. В итоге работников лишили премии за нарушение «Кодекса этики служебного поведения работников МКУ». После этого случая одного из «провинившихся» не выпускают на линию с 1 октября. Водители обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию, чтобы выяснить правомерность действий Бориса Морова.