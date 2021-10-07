В Тагиле сотрудники МУПа остались без премий после беседы о выборах с директором

17 сентября в 8.20 пять водителей служебных автомобилей «Службы заказчика городского хозяйства» находились во дворе муниципального здания. Рабочая смена сотрудников начинается в 8.30. Директор Борис Моров выглянул в окно и спросил, почему сотрудники не пошли голосовать, рассказывает собеседник TagilCity.ru.
Мужчины ответили, что проголосовали электронно, а один из них съездил на избирательный участок в 8 утра. Ответ сотрудников возмутил руководителя.
Я, говорит, дам вам — электронно, все должны голосовать едино, рассказал редакции TagilCity.ru один из водителей.
Через несколько дней двух водителей вызвали в отдел кадров, выдали им служебную записку начальника АХО. Где было сказано, что сотрудники нагрубили директору Борису Морову. Попросили написать объяснительную.
Я говорю: а мне что писать? Я стоял, молчал. Говорят: напиши, как было. Я написал.
Начальника АХО в день разговора директора и водителей, со слов свидетелей, на работе не было.
В итоге сотрудников лишили 20% премии — около 800 рублей. Оклад водителей — 7800 руб., а зарплата — 20-23 тысячи рублей. В обосновании приказа директора написано, что премию снизили за нарушение «Кодекса этики служебного поведения работников МКУ».
Сумма небольшая, но у нас дети, жены, любая копейка важна, сообщил редакции TagilCity.ru подчиненный Морова.
Помимо этого, водители говорят о «предвзятом отношении начальства». Одного из них с 1 октября не выпускают работать на линии. Работник приходит, берет путевку и тут же ее закрывает. Оставшееся время «смотрит на три рабочие машины». При этом сотрудники «Службы заказчика городского хозяйства» самостоятельно передвигаются по объектам.
Люди ко мне приходят, просят отвезти на место. А я не могу ничего сделать, потому что Моров дал устный указ механику меня не выпускать на линию, говорит один из водителей.
Других нарушений, со слов работников, в сентябре не было. Причиной, по их мнению, мог стать только разговор о выборах.
Водители обратились в прокуратуру и трудовую инспекцию, чтобы выяснить правомерность действий директора.
Нас пять человек было, все слышали, что никакого хамства не было, сказал свидетель произошедшего.
Напомним, Борис Моров возглавил МКУ «Службу заказчика городского хозяйства» 13 мая 2019 года. Перед этим он работал замдиректора МУП «Тагилдорстрой».