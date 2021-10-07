В Тагиле сотрудники МУПа остались без премий после беседы о выборах с директором

Помимо этого, водители говорят о «предвзятом отношении начальства». Одного из них с 1 октября не выпускают работать на линии. Работник приходит, берет путевку и тут же ее закрывает. Оставшееся время «смотрит на три рабочие машины». При этом сотрудники «Службы заказчика городского хозяйства» самостоятельно передвигаются по объектам.