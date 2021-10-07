ВКонтакте проведёт бесплатные аудиоэкскурсии по крупнейшим городам России в «Шагах»

Сервис подскажет маршруты по самым интересным местам города. А ещё посоветует, где по пути заказать обед навынос со скидкой до 20%.

ВКонтакте в сервисе «Шаги» появились бесплатные аудиоэкскурсии по крупным российским городам: Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду. Маршруты охватывают как знаковые памятники, так и потайные локации — поэтому будут интересны и жителям, и гостям города. Также на карте отмечены лучшие заведения, где можно заказать любимые блюда навынос со скидкой до 20% в Еде ВКонтакте. Пользователи «Шагов» смогут открыть для себя города с новой стороны: узнать что-то новое об их символах и малоизвестных точках. Маршруты пройдут через шедевры стрит-арта, необычные дома и места, где были написаны знаменитые литературные произведения. Экскурсии доступны как в аудио-, так и в текстовом формате. Маршруты составляла Команда ВКонтакте совместно с экспертами: блогерами, гидами, журналистами и авторами, которые рассказывают о локальных путешествиях. Те, кто нагуляет аппетит, смогут опробовать новую функцию в Еде ВКонтакте — заказ навынос. Ещё и со скидкой до 20%. «Шаги» подскажут, где попробовать любимый десерт Криштиану Роналду и самую вкусную шаурму (или всё-таки шаверму?), посоветуют, куда зайти за черёмуховым тортом или чак-чаком для чаепития по-татарски. Антон Ягельницкий, руководитель продукта «Здоровье ВКонтакте»: «Мы часто слышали, что „Шаги“ мотивируют больше гулять по городу. Тогда мы подумали: а что, если пользователи смогут открыть его с другой стороны? Ещё лучше — если это будет касаться не только родных мест, но и точек, куда можно отправиться как туристу. А потом добавили гастрономические путешествия — и всё сложилось идеально. Так появились аудиоэкскурсии: они помогут стать ближе к городу и попробовать новое — во всех смыслах». Сервисы «Шаги» и «Еда ВКонтакте» доступны в суперприложении VK. Ранее команда ВКонтакте выяснила, жители каких городов проходят больше шагов, чем другие. Оказалось, что самые активные пользователи — в Казани. На втором месте с небольшим отрывом расположились москвичи, а замыкают тройку лидеров жители Калининграда.

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