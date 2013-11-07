Дизельное топливо вместо АИ-92: тагильчанин неудачно заправился

Отъехав от стоянки пару метров, автомобиль Максима заглох.

Потом еле как я доехал до дома. Через неделю отправился в автосалон «Geely». Отвезли мою машину на эвакуаторе, так как она уже не заводилась. В автосалоне специалисты проверили сразу же бензобак. Сказали, что у меня там была залита солярка! Ремонт обошёлся в 1000 рублей, плюс за эвакуатор 1000 рублей. В общем, 2000 рублей.

Обратившись в ту самую заправку, что на Вагонке, по улице Калинина, Максим потребовал запись с камер видеонаблюдения. Однако их, по словам владельцев, там не было. Но были отчеты, когда и во сколько заправляли автомобили, но факт совершения заправки Максимом, почему-то найти не смогли. «Вы должно быть перепутали шланги», - сказали ему на автозаправке.

Получается, что у Максима фактически нет никакой доказательной базы по данному инциденту, что в очередной раз подтверждает, что везде и всегда необходимо брать чек. Автомобиль пострадавшего теперь, к счастью, работает без нареканий – нежданное топливо слили, промыли бензобак, проверили состояние двигателя.

А тем временем TagilCity.ru обратились в Роспотребнадзор за консультацией по данному случаю. Башкиров Александр Александрович сообщил следующее:

Ситуация усугубляется тем, что с момента инцидента произошел долгий период времени. На сегодняшний день, особенно при отсутствии документов, доказать, что именно на этой заправке ДТ влили вместо бензина будет сложно, объясню почему. Конечно, можно применять свидетельские показания, но под сомнения они будут поставлены собственниками автозаправки, так как, повторюсь, прошло слишком много времени, как он оттуда уехал. Они всегда могут апеллировать к тому, что он заправился в другом месте.

Здесь очень важно – как говорят, «куй железо, не отходя от кассы» – произошел факт и в течение хотя бы этого дня вопрос этот поднять, чтобы можно было произвести отбор проб в соответствии с требовательными документами. По ГОСТу, отбор проб осуществляется только из резервуара, где находится топливо. И только на основании этого можно сделать выводы. Если сразу этого не сделать, то доказать нарушение будет сложно. Ведь различные системы у них к резервуарам подключаются регулярно. В данном случае, Максим имеет право обратиться в претензионном порядке в саму заправку, но не факт, что их ответ его устроит.

Александр Александрович отдельно отметил, что каждый автолюбитель, приезжая на заправку, должен уметь отличать солярку от бензина. Один из факторов, конечно, - запах. Если такие факты будут еще повторяться, то при необходимых мерах, которые обозначил специалист, Роспотребнадзор и жители города смогут быстрее выявлять нарушения в работе АЗС.

К сожалению, сам недостаток проявляется позднее. Ведь топливо – по плотности разное. Когда бензин заканчивается, начинает поступать солярка. Кстати, в Салде был месяца полтора назад подобный случай, но уже на другой заправке. К сожалению, пострадавший также обратился в Роспотребнадзор слишком поздно, через полтора месяца, – доказать было ничего нельзя. Единственное, что можно сделать – регулярно каждому автовладельцу проявлять бдительность и при случае «бить в набат», чтобы зафиксировать факт и наказать. Кроме того, можно было сработать, если бы не одно такое обращение поступило на одну и ту же заправку. Пока только единичное обращение, которое, увы, уже не имеет силы.

Согласитесь, не может быть такого, что он один заправился на этой колонке - ведь были и другие люди. Скорее всего, у них была та же самая ситуация. Эта массовость позволить вести речь о проблеме.