Интернет 40 Мбит/с по цене чашки кофе

Как ранее и прогнозировалось специалистами компании, линейка акционных тарифов «Белые ночи» стала настоящим хитом, завоевав популярность среди новых клиентов провайдера в г.Нижнем Тагиле. «Инсис» не остановился на достигнутом результате и продолжает радовать своих абонентов приятными бонусами.

В рамках внедрения программы по улучшению клиентского сервиса принято решение о запуске промо-периода в размере трёх месяцев для тарифа 40 Мбит/с «Белые ночи». В течение данного времени у новых клиентов компании есть возможность насладиться высококачественным интернетом всего за 100 руб/мес комментирует нововведение директор розничных продаж Анна Агапова.

Напомним, что линейка тарифов «Белые ночи» была запущена под девизом «Увеличение скорости по разумной цене» 1 сентября 2013г. Акционное предложение начинается со скорости 20 Мбит/с. Особенно оценят новую линейку пользователи телевидения на экране ПК, онлайн-игр и прочих сервисов, т.к. максимальная скорость по тарифу может достигать до 100 Мбит/с.

Данное предложение доступно для всех новых абонентов «Инсис» в г.Нижнем Тагиле при подключении тарифа 40 Мбит/с «Белые ночи» до 30 ноября включительно. Необходимое условие участия в акции - внесение авансового платежа в размере абонентской платы 398 руб. Срок действия промо-тарифа: 3 месяца с момента подключения. После окончания промо-периода участник автоматически переводится на тарифный план 40 Мбит/с за 398 руб/мес.