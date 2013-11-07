Нижнетагильский хлебокомбинат в ближайшие годы «уйдет с молотка»
7 ноября 2013, 17:45Общество
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В Свердловской области планируется пополнение казны. Так, в частные руки перейдут самые дорогие государственные активы. В министерстве по управлению госимуществом Свердловской области считают, что доход от использования и приватизации имущества региона в 2014 году может составить 3,1 миллиарда рублей, в 2015 – 3,4 миллиарда , а в 2016 году – не более 296 миллионов.
Почему такое резкое снижение? Логично: потому что все самое дорогое мы уже продадим, - откровенно высказался на заседании правительства региона министр Алексей Пьянков, пишет издание «Российская газета».
Помимо иных объектов области, например, гостиничного комплекса «Зеленая роща», 51% акций Ирбитского хлебопекарного завода, пяти типографий, двух птицефабрик, двух предприятий и санатория «Курьи», с молотка может уйти и Нижнетагильский хлебокомбинат.
Обсуждая этот проект в заксобрании, депутаты отметили, что без контрольного пакета акций у властей не будет возможности проверять работу предприятия, если, конечно, мэрия Нижнего Тагила не отыщет на новых хозяев способы влияния для сохранения доходов местной казны и рабочих мест.
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