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Нижнетагильский хлебокомбинат в ближайшие годы «уйдет с молотка»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский хлебокомбинат в ближайшие годы «уйдет с молотка»

7 ноября 2013, 17:45Общество
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