Нижнетагильский хлебокомбинат в ближайшие годы «уйдет с молотка»

Почему такое резкое снижение? Логично: потому что все самое дорогое мы уже продадим, - откровенно высказался на заседании правительства региона министр Алексей Пьянков, пишет издание «Российская газета».

Помимо иных объектов области, например, гостиничного комплекса «Зеленая роща», 51% акций Ирбитского хлебопекарного завода, пяти типографий, двух птицефабрик, двух предприятий и санатория «Курьи», с молотка может уйти и Нижнетагильский хлебокомбинат.

Обсуждая этот проект в заксобрании, депутаты отметили, что без контрольного пакета акций у властей не будет возможности проверять работу предприятия, если, конечно, мэрия Нижнего Тагила не отыщет на новых хозяев способы влияния для сохранения доходов местной казны и рабочих мест.