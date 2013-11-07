Проезд под запрещающими знаками: по Индустриальной автомобили пробивают колеса
Сегодня в редакцию TagilCity.ru поступило сообщение от пользователя Юлии. Она сообщает о том, что на улице Индустриальной порядка десяти автовладельцев пробили колеса своих машин, попав в глубокую яму.
Ситуация усугубилась и благодаря плохому освещению на улице. Кстати, происходило это вчера утром - с 7:00 до 9:00.
Благо, недалеко шиномонтаж, там целый день работа «кипела». Наверняка, завтра ситуация с ямой, пробитыми колесами, потраченными деньгами, временем, нервами повторится рассказывает Юлия.
Обратившись в учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» журналисту TagilCity.ru задали просто вопрос: «А улица Индустриальная вообще открыта?».
Дело в том, что на данном участке еще проводятся дорожные работы. Там висят знаки. А открытие улицы по документам назначено на 15 ноября сообщил специалист.
Конечно, тагильчан можно понять: долгий ремонт настолько тяготил их, что большинство, невзирая на знаки, уже «летают» по Индустриальной. Многие уверены, что в ГИБДД на такую ситуацию смотрят «сквозь пальцы», поскольку даже Сергей Константинович не раз отмечал, что тагильчанам нелегко пришлось в период ремонта улицы. Остается быть крайне внимательным к своему пути, раз уж он находится под запрещающими знаками.
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