Проезд под запрещающими знаками: по Индустриальной автомобили пробивают колеса

Дело в том, что на данном участке еще проводятся дорожные работы. Там висят знаки. А открытие улицы по документам назначено на 15 ноября сообщил специалист.

Конечно, тагильчан можно понять: долгий ремонт настолько тяготил их, что большинство, невзирая на знаки, уже «летают» по Индустриальной. Многие уверены, что в ГИБДД на такую ситуацию смотрят «сквозь пальцы», поскольку даже Сергей Константинович не раз отмечал, что тагильчанам нелегко пришлось в период ремонта улицы. Остается быть крайне внимательным к своему пути, раз уж он находится под запрещающими знаками.