Тагильчанам покажут «Историческое достоинство»: состоится уникальная выставка
Послезавтра, 9 ноября, в Нижнем Тагиле состоится познавательная выставка, посвященная историческому прошлому нашей великой страны.
Основная идея выставки, по словам организаторов, – увидеть историческую Россию через взгляд личностей, принадлежащих различным эпохам.
На Россию смотрели по-разному и всегда со страстью: любя и ненавидя, вознося и низводя, но никогда равнодушно.
Выставка создавалась общим трудом участников общественного движения «Суть времени» из разных городов. И уже демонстрировалась в Липецке, Ижевске, Брянске и Челябинске, Миассе.
«Суть времени» - это проект, возникший после передачи на одном из российских телеканалов, в ходе которой в обществе выявились огромные просоветские настроения. На этой почве единомышленники стали объединяться и заявлять о себе. На их счету уже несколько интересных проектов. Например, фотовыставка «20 лет без СССР, опросы по всей России на различные политические темы, митинги.
Тагильчан также приглашают взглянуть на «Историческое достоинство» нашей Родины, собранное руками наших соотечественников. Выставка состоится 9 ноября на улице Ленина, около трибуны.
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