Тагильчанам покажут «Историческое достоинство»: состоится уникальная выставка

На Россию смотрели по-разному и всегда со страстью: любя и ненавидя, вознося и низводя, но никогда равнодушно.

«Суть времени» - это проект, возникший после передачи на одном из российских телеканалов, в ходе которой в обществе выявились огромные просоветские настроения. На этой почве единомышленники стали объединяться и заявлять о себе. На их счету уже несколько интересных проектов. Например, фотовыставка «20 лет без СССР, опросы по всей России на различные политические темы, митинги.