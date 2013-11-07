Жители Вагонки по 40 минут ждут маршрутку: половина водителей не выходит на работу

Так, сегодня утром в Алтайском микрорайоне тагильчане не могли дождаться маршрут №53 «Вокзал-Бобкова», рассказывает tagil.bezyam.ru. Активисты движения ТБЯ решили разобраться, в чем причина, и обратились к перевозчику, обслуживающему маршрут.

Как сообщил представитель ООО «Фирма ТАС», сегодня на маршруте 53 должны по графику работать 9 Газелей. Каждая отслеживается с помощью ГЛОНАСС, и диспетчер может видеть в режиме онлайн, где какой автомобиль находится.

Перезвонив через несколько часов, мы узнали интересный факт: сегодня утром на маршрут 53, соединяющий огромный спальный микрорайон с центром города, вышло вместо положенных 9 машин, всего 4, -- пишут активисты «Тагил без ям».

Вот и ответ – водители попросту не вышли на работу, не предупредив при этом руководство. К слову, сегодняшним вечером с ними основательно «побеседуют», и уже завтра проблема должна быть решена.