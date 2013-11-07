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Жители Вагонки по 40 минут ждут маршрутку: половина водителей не выходит на работу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Вагонки по 40 минут ждут маршрутку: половина водителей не выходит на работу

7 ноября 2013, 14:50Общество
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