Жители Вагонки по 40 минут ждут маршрутку: половина водителей не выходит на работу
В Нижнем Тагиле ситуация с общественным транспортом остается напряженной: на Вагонке люди вынуждены по 40 минут ждать свою маршрутку. При этом очередь накапливается в 50 с лишним человек – людей, кто спешит на работу (и будет оштрафован за опоздание), кто торопится в учебные заведения, едет в больницу, просто по важным делам.
Так, сегодня утром в Алтайском микрорайоне тагильчане не могли дождаться маршрут №53 «Вокзал-Бобкова», рассказывает tagil.bezyam.ru. Активисты движения ТБЯ решили разобраться, в чем причина, и обратились к перевозчику, обслуживающему маршрут.
Как сообщил представитель ООО «Фирма ТАС», сегодня на маршруте 53 должны по графику работать 9 Газелей. Каждая отслеживается с помощью ГЛОНАСС, и диспетчер может видеть в режиме онлайн, где какой автомобиль находится.
Перезвонив через несколько часов, мы узнали интересный факт: сегодня утром на маршрут 53, соединяющий огромный спальный микрорайон с центром города, вышло вместо положенных 9 машин, всего 4, -- пишут активисты «Тагил без ям».
Вот и ответ – водители попросту не вышли на работу, не предупредив при этом руководство. К слову, сегодняшним вечером с ними основательно «побеседуют», и уже завтра проблема должна быть решена.
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