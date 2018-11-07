15 подростков были задержаны на Вагонке в Нижнем Тагиле в ночное время суток
Сегодня, 19:53ОбществоФото: pixabay.com
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила с начала 2018 года было составлено 15 протоколов, в отношении родителей, чьи дети находились вне дома в ночное время суток.
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицейские напоминают, что несовершеннолетние не должны находится вне дома без взрослых с 22.00 до 6.00.
На Вагонке с начала года выявлены 15 фактов обнаружения детей, находившихся вне своих домов ночью без сопровождения взрослых. Как сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», при патрулировании были выявлены случаи, когда подростки находились в кальянных в ночное время. Законные представители детей были привлечены к ответственности.
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