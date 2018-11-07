15 подростков были задержаны на Вагонке в Нижнем Тагиле в ночное время суток

Полицейские напоминают, что несовершеннолетние не должны находится вне дома без взрослых с 22.00 до 6.00.

На Вагонке с начала года выявлены 15 фактов обнаружения детей, находившихся вне своих домов ночью без сопровождения взрослых. Как сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», при патрулировании были выявлены случаи, когда подростки находились в кальянных в ночное время. Законные представители детей были привлечены к ответственности.