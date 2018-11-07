Администрация Первоуральска потребовала у женщины документы на несуществующий дом

Установлено, что в апреле 2012 года семья из Первоуральска признана малоимущей и поставлена на учёт очередности на обеспечение жилым помещением по социальному найму в посёлке Прогресс. Комиссия установила, что дом, где зарегистрированы члены семьи, фактически не существует.

В июне 2018 года комиссия по жилищным вопросам при администрации Первоуральского ГО исключила заявительницу из внеочередного списка, в котором она находилась под №1. Основанием тому послужило отсутствие правоустанавливающего документа, подтверждающего право женщины на жилье, так как фактически несуществующий дом, в котором зарегистрированы члены семьи в установленном порядке, не признан непригодным.

Прокуратура признала невозможным получение данного заключения из-за того, что данного дома не существует, и обратилась с иском в интересах семьи заявительницы.