Администрация Первоуральска потребовала у женщины документы на несуществующий дом
Жительница Первоуральска была исключена из очереди на жилое помещение, предоставляемое по социальному найму из-за того, что не предоставила заключение комиссии о признании фактически не существующего дома непригодным для проживания.
Установлено, что в апреле 2012 года семья из Первоуральска признана малоимущей и поставлена на учёт очередности на обеспечение жилым помещением по социальному найму в посёлке Прогресс. Комиссия установила, что дом, где зарегистрированы члены семьи, фактически не существует.
В июне 2018 года комиссия по жилищным вопросам при администрации Первоуральского ГО исключила заявительницу из внеочередного списка, в котором она находилась под №1. Основанием тому послужило отсутствие правоустанавливающего документа, подтверждающего право женщины на жилье, так как фактически несуществующий дом, в котором зарегистрированы члены семьи в установленном порядке, не признан непригодным.
Прокуратура признала невозможным получение данного заключения из-за того, что данного дома не существует, и обратилась с иском в интересах семьи заявительницы.
Первоуральскй городской суд признал решение заседания комиссии по жилищным вопросам при администрации городского округа Первоуральск об исключении семьи заявительницы из внеочередного списка очередности поселка Прогресс незаконным, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.