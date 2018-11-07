Дмитрий Медведев может посетить Париж в день выбора города для ЭКСПО-2025
Сегодня, 20:13ОбществоФото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
23 ноября во Францию прилетит Дмитрий Медведев. В этот день будут оглашены результаты голосования за кандидатов на проведение ЭКСПО-2025, в числе которых Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает РБК Екатеринбург со ссылкой на собственный источник, премьер-министр прилетит в Париж для того, чтобы поддержать заявку столицы Урала на проведение выставки.
В прошлый раз, когда Екатеринбург подавал заявку на проведение ЭКСПО-2020, на оглашении результатов не присутствовали ни президент, ни премьер-министр.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей