Дважды сел пьяным за руль: житель Ревды приговорен к 8 месяцам лишения свободы

Установлено, что 16 августа 2018 года около 21:00 осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал на автомобиле ЛАДА-211440 из коллективного сада «Рябинска» в сторону улицы Ревдинского Рабочего, где был остановлен сотрудниками ДПС. В результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что в выдыхаемом воздухе у задержанного содержались 0,874 мг/л чистого этилового спирта.

Ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде и получил приговор в виде 230 часов обязательных работ и лишения прав сроком на 2,5 года.