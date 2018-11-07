Дважды сел пьяным за руль: житель Ревды приговорен к 8 месяцам лишения свободы
Житель Ревды осужден на 8 месяцев лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что 16 августа 2018 года около 21:00 осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал на автомобиле ЛАДА-211440 из коллективного сада «Рябинска» в сторону улицы Ревдинского Рабочего, где был остановлен сотрудниками ДПС. В результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что в выдыхаемом воздухе у задержанного содержались 0,874 мг/л чистого этилового спирта.
Ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде и получил приговор в виде 230 часов обязательных работ и лишения прав сроком на 2,5 года.
Мировой судья судебного участка №1 Ревдинского судебного района, учитывая, что подсудимый совершил преступление в период действия запрета на управление транспортными средствами, приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.