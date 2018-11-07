Екатеринбуржец принуждал пенсионерку-инвалида продать долю в квартире
Житель Екатеринбурга приобрел 7/16 доли в квартире, где проживала пенсионерка – инвалид 2 группы. Мужчина принуждал пожилую женщину к совершению сделки по продаже недвижимости применяя насилие.
Установлено, что пенсионерка, являющаяся инвалидом 2 группы, проживала в квартире, 9/16 доли которой принадлежали её дочери.
В декабре 2015 года 7/16 доли данной жилплощади приобрел житель Екатеринбурга с целью дальнейшей её перепродажи. В марте 2017 года мужчина решил принудить пенсионерку к совершению сделки по отчуждению принадлежащей на правах собственности её дочери 9/16 доли квартиры. Злоумышленник заселился в помещение, сменил замок на входной двери. Также подсудимый предпринял действия по порче имущества пенсионерки и проявлял насилие, причиняя пострадавшей физическую боль. В результате, пожилая женщина, опасаясь за свою жизнь, съехала из квартиры.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 179 УК РФ, и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.