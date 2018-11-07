Екатеринбуржец принуждал пенсионерку-инвалида продать долю в квартире

В декабре 2015 года 7/16 доли данной жилплощади приобрел житель Екатеринбурга с целью дальнейшей её перепродажи. В марте 2017 года мужчина решил принудить пенсионерку к совершению сделки по отчуждению принадлежащей на правах собственности её дочери 9/16 доли квартиры. Злоумышленник заселился в помещение, сменил замок на входной двери. Также подсудимый предпринял действия по порче имущества пенсионерки и проявлял насилие, причиняя пострадавшей физическую боль. В результате, пожилая женщина, опасаясь за свою жизнь, съехала из квартиры.