Конкурс концепций по развитию ЦПКиО объявлен в Екатеринбурге

7 ноября в Екатеринбурге начался прием концепций по развитию ЦПКиО имени В. В. Маяковского. Проекты от обычных граждан, дизайнеров и даже иностранцев будут приниматься на электронную почту Управления культуры администрации Екатеринбурга – culture@ekadm.ru. Сбор концептуальных предложений продолжится до 23:59 15 декабря 2018 года. Далее коллегия выберет лучшие варианты.

Основным условием является то, что концепция должна учитывать летний и зимний варианты эксплуатации парка в Екатеринбурге. Варианты реализации проекта могут быть различны: от привлечения инвестиций до муниципально-государственного партнёрства.