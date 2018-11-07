Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Конкурс концепций по развитию ЦПКиО объявлен в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
81c9003c52a7b50a9d1796a1fb688854 900x

Конкурс концепций по развитию ЦПКиО объявлен в Екатеринбурге

Сегодня, 17:18ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
Читайте
также
Директор молодежной политики Среднего Урала: государство не просило вас рожать
Своевременные решения, запоздалые дела и скудные мысли: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: Чайковский, танцующие пенсионеры и День матери
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина