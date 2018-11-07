Магазин продуктов на Урале оштрафован за воспроизведение американских песен

В Екатеринбурге владельцев магазина продуктов «Любимый продуктовый» арбитражный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей. Выяснилось, что в октябре 2017 года, в магазине включали известные композиции «Dusk till Dawn», «Leap of faith» и «Rockabye», на которые распространяется действие авторских прав. Разрешения на публичное воспроизведение у магазина не было.