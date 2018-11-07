Магазин продуктов на Урале оштрафован за воспроизведение американских песен
Продуктовый магазин в Свердловской области оштрафован на 60 тысяч рублей за воспроизведение американских песен «Dusk till Dawn», «Leap of faith» и «Rockabye».
В Екатеринбурге владельцев магазина продуктов «Любимый продуктовый» арбитражный суд оштрафовал на 60 тысяч рублей. Выяснилось, что в октябре 2017 года, в магазине включали известные композиции «Dusk till Dawn», «Leap of faith» и «Rockabye», на которые распространяется действие авторских прав. Разрешения на публичное воспроизведение у магазина не было.
Иск в суд подали сотрудники Российского авторского общества.
Нарушители заплатят по 20 тысяч рублей за каждую незаконно воспроизведенную композицию.
— Судебная практика по таким спорам уже сформировалась, и РАО успешно пользуется данным механизмом судебной защиты для наказания нарушителей. Этот бизнес поставлен на поток, прокомментировал порталу E1.RU. управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. https://www.e1.ru.