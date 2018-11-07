Месть «экс-подружки»? Сын топ-менеджера «Лукойла» обвинен в изнасиловании

По словам 23-летней Вероники, изнасилование произошло в начале ноября. Якобы, Шамсуаров запер ее в квартире, где позже совершил насильственные действия, сообщает «360». В свое доказательство она показала лишь видео, где были видны синяки. Кроме того, девушка утверждает, что ранее не имела интимной близости с Шамсуаровым. Однако переписка молодых людей говорит об обратном. Этой версии придерживаются и их общие знакомые. В свою очередь, «обвиняемый» утверждает, что два месяца имел с Вероникой серьезные отношения и бросил ее после того, как обнаружил в ее телефоне сомнительные фотографии и заподозрил в оказании эскорт-услуг. Вероника пыталась оправдаться сложным финансовым положением, однако это не смягчило сына вице президента «Лукойла». Он сообщил родителям девушки всю правду, что, по его мнению, и спровоцировало месть бывшей подруги.

Журналисты решили проверить информацию о работе Вероники. В социальных сетях были обнаружены интимные снимки, девушка на которых подозрительно сильно похожа на нее. Кроме того, глава ростовского эскорт-агентства подтвердил информацию о том, что Вероника ранее работала на него. Также он отметил, что девушка промышляла мошенничеством и вымогательством у клиентов, а после нескольких жалоб была уволена. Поэтому ситуация с Шамсуаровым не удивительна – Вероника решила достать быстрые деньги «по привычке».

Полковник милиции в отставке и бывший сотрудник главного управления уголовного розыска МВД Евгений Черноусов дал свои комментарии относительно ситуации. По его словам, дела с изнасилованиями - не редкость. Очень часто девушки угрожают полицией, чтобы мужчины решили попросту откупиться от них. По словам Черноусова, установить наличие или отсутствие изнасилования крайне сложно. Здесь основную роль играет освидетельствование: наличие синяков, порванной одежды, царапин и прочего. Однако доказать взаимную половую связь все же можно, но при более глубоком анализе уголовного дела. Нередки случаи, когда «потерпевшие» сами наносят себе увечья и вымогают деньги.

Оправдать Шамсуарова в этом случае будет возможно, но сам процесс займет гораздо большее время.