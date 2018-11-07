МКУ «Служба субсидий» не предоставляла законные соцвыплаты жительнице Верхней Салды

Женщина относится к категории реабилитированных лиц, пострадавших в советские годы от политических репрессий. По закону ей предоставлялась компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 50% на двоих человек. Однако с 2016 года МКУ «Служба субсидий» перестало выплачивать компенсацию на второго члена семьи.