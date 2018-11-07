МКУ «Служба субсидий» не предоставляла законные соцвыплаты жительнице Верхней Салды
Сегодня, 16:32ОбществоФото: pixabay.com
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Жительница Верхней Салды обратилась в прокуратуру после того, как МКУ «Служба субсидий» перестало выплачивать компенсации на коммунальные услуги, положенные ей по закону.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Женщина относится к категории реабилитированных лиц, пострадавших в советские годы от политических репрессий. По закону ей предоставлялась компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 50% на двоих человек. Однако с 2016 года МКУ «Служба субсидий» перестало выплачивать компенсацию на второго члена семьи.
Верхнесалдинская городская прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать МКУ «Служба субсидий» возобновить начисление и выплату соцвыплат.
Суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора. Женщине произведен перерасчет компенсации расходов на коммунальные услуги с 1 февраля 2016 года по настоящее время, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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