Начальник полиции Первоуральска Олег Грехов задержан по подозрению в коррупции

Кроме того, УФСБ провели обыски в квартире, в кабинете Грехова и на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ входит в группу ЧТПЗ бизнесмена Андрея Комарова). По неподтвержденным данным, Андрей Письменный и Олег Грехов по заказу представителей ПНТЗ прослушивали телефонные разговоры их конкурентов. Данные сведения нуждаются в проверке, сообщают «Вечерние Ведомости».