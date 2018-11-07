Новая электросеть появилась в Нижнем Тагиле

На первом этапе специалисты «Облкоммунэнерго» заменили старые деревянные опоры на железобетонные и заменили 200 м «голого» провода воздушной линии 0,4 кВ – на СИП.

Электросети на станции, где проживает около 20 человек, на протяжении долгого времени никто не обслуживал и не ремонтировал. В последствии энергетики планируют провести реконструкцию трансформаторной подстанции, которая питает населенный пункт, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.