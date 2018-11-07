Новая электросеть появилась в Нижнем Тагиле

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На станции Горбуново под Нижним Тагилом проходит модернизация электросетевой инфраструктуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
На первом этапе специалисты «Облкоммунэнерго» заменили старые деревянные опоры на железобетонные и заменили 200 м «голого» провода воздушной линии 0,4 кВ – на СИП.
Электросети на станции, где проживает около 20 человек, на протяжении долгого времени никто не обслуживал и не ремонтировал. В последствии энергетики планируют провести реконструкцию трансформаторной подстанции, которая питает населенный пункт, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
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