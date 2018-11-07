Обвиняемый в педофилии тренер из Екатеринбурга не признал свою вину на прениях в суде

7 ноября в Верх-Исетском суде Екатеринбурга прошли прения сторон по делу тренера из фитнес-центра, который обвиняется в педофилии. Мужчине было предоставлено слово. Выступление обвиняемого заняло не более 10 минут. Спортсмен держался спокойно, сообщает Е1.ru.

Прокурор запросил для подсудимого наказания в виде 12,5 лет колонии строгого режима. Приговор будет озвучен 8 октября.

Фитнес-тренер из Екатеринбурга находится в СИЗО уже год и обвиняется в том, что он умышленно мастурбировал в присутствии ребёнка, демонстрируя свои половые органы.