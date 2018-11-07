Обвиняемый в педофилии тренер из Екатеринбурга не признал свою вину на прениях в суде
Сегодня, 17:51ОбществоФото: maxpixel.net
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7 ноября в Екатеринбурге состоялись прения сторон по делу фитнес-тренера из Екатеринбурга, обвиняемого в педофилии. Мужчина свою вину полностью отрицает.
Сюжеты: Екатеринбург
7 ноября в Верх-Исетском суде Екатеринбурга прошли прения сторон по делу тренера из фитнес-центра, который обвиняется в педофилии. Мужчине было предоставлено слово. Выступление обвиняемого заняло не более 10 минут. Спортсмен держался спокойно, сообщает Е1.ru.
Прокурор запросил для подсудимого наказания в виде 12,5 лет колонии строгого режима. Приговор будет озвучен 8 октября.
Фитнес-тренер из Екатеринбурга находится в СИЗО уже год и обвиняется в том, что он умышленно мастурбировал в присутствии ребёнка, демонстрируя свои половые органы.
На заседании суда были представлены характеристики на обвиняемого, ранее он не был судим. В случае, если приговор будет обвинительным, защита намерена его обжаловать.
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