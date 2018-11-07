Штраф и 24 года колонии: глава екатеринбургской фирмы дала взятку за банкротство

Строительная компания была признана банкротом в 2016 году. Директор фирмы предала 450 тыс. рублей трем арбитражными управляющим, которые должны были вести процедуру банкротства. При передаче денег правоохранители задержали одного из них.

По решению суда все трое были признаны виновными в коммерческом подкупе. Задержанному на месте преступления госслужащему было назначено наказание в виде девяти лет тюрьмы, двум его подельникам восемь лет и семь лет шесть месяцев соответственно.