Штраф и 24 года колонии: глава екатеринбургской фирмы дала взятку за банкротство
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pxhere.com
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В Екатеринбурге директор ООО «ГК Виктория» оштрафована на 500 тыс. рублей за дачу взятки, а лица, которым были переданы деньги, осуждены в общей сложности на 24 года колонии.
Сюжеты: Екатеринбург
Строительная компания была признана банкротом в 2016 году. Директор фирмы предала 450 тыс. рублей трем арбитражными управляющим, которые должны были вести процедуру банкротства. При передаче денег правоохранители задержали одного из них.
По решению суда все трое были признаны виновными в коммерческом подкупе. Задержанному на месте преступления госслужащему было назначено наказание в виде девяти лет тюрьмы, двум его подельникам восемь лет и семь лет шесть месяцев соответственно.
В отношении директора фирмы уголовное дело не было возбуждено, поскольку она способствовала раскрытию преступления. Суд назначил ей штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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