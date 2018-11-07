Статья для тех, кто не любит делить телевизор с родными

ТВ-приставка – это небольшая коробочка размером в 2 смартфона. Она подключается к телевизору и позволяет смотреть каналы в максимальном качестве. С её помощью мы можем насладиться HD-каналами.

Для просмотра 250 каналов достаточно одной приставки. Вам не нужно подключать общедомовую антенну или громоздкую спутниковую тарелку. Действует правило – 1 приставка на 1 телевизор. Некоторые провайдеры пользуются этим и предлагают докупить оборудование, чтобы ТВ показывало на нескольких телевизорах. Компания «Конвекс» отдаёт сразу 3 приставки бесплатно на всё то время, пока вы их абонент.

Что удобно, вы можете иметь 3 телевизора с приставками и всего 1 пульт вместо 6. Пульт настраивается с помощью приставки. Если он потеряется, сломается или будет съеден собакой, вы всегда сможете настроить новый пульт на все свои телевизоры.

Кому нужно сразу несколько ТВ-приставок?

Любителям посмотреть телевизор на кухне

Тем, кто имеет сразу несколько телевизоров

Жителям частных домов

Тем, кто не любит делить телевизор.

Приставки нужны не только для того, чтобы смотреть каналы в хорошем качестве. В них есть несколько полезных функций.

Останови эфир

Вы сможете поставить эфир на паузу в любое время. Например, пока разговариваете по телефону или отвлекаетесь на кота. Прямо как с видео в интернете.

Сразу после того, как закончите дела, можете продолжить просмотр. Видео включится с того момента, с которого вы его остановили.

ТВ архив

Прошение передачи уже записаны на серверах «Конвекс». Это нужно для того, чтобы вы смогли пересмотреть кино, шоу и сериалы в удобное время. Как только вы захотите, выберите передачу и включите её с любого момента. Перематывайте, ставьте на паузу или выключайте – сервис ТВ архива доступен всем абонентам «Конвекс» бесплатно.

Для удобства каналы, поддерживающие работу сервисы Останови эфир и ТВ архив, отмечены специальным значком.

Что нужно сделать, чтобы получить 3 приставки в бесплатное пользование? Просто стать абонентом «Конвекс». Акция распространяется на 3 самых популярных тарифа. Оставляйте заявку на сайте или звоните в «Конвекс» напрямую.

Подробности об акции: