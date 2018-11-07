Суд не отменил ограничения ЕМУП «Спецавтобазе» на заключение договоров
Муниципальное предприятие «Специализированная автобаза» не смогли снять ограничение на заключение договоров по вывозу и утилизации коммунальных отходов. Арбитражный суд оставил все без изменений .
Представители Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза» обратились в Арбитражный суд Свердловской области с ходатайством снять ограничение на заключение договоров по вывозу и утилизации коммунальных отходов. Как сообщается в картотеке арбитражных дел, судья оставил предыдущее решение суда без изменений.
Ранее от ООО «Компания «Рифей» поступило исковое заявление в арбитраж к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области. В нем компания требовала запретить ЕМУП «Спецавтобаза», которое победило на торгах по отбору регионального оператора утилизации и вывоза отходов, заключать договора с потребителями. Также в требовании говорилось о признании итогов конкурса недействительными.
Тогда суд требования компании «Рифей» удовлетворил не в полной мере, наложив запрет ЕМУП «Спецавтобазе» заключать договора на оказание услуг с юридическими и физическими лицами по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает Уралинформбюро.