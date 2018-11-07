Водовод «Камышлов-Сухой Лог» запущен после трёхлетней реконструкции
Сегодня, 08:00ОбществоФото: све.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Сухом Логу был открыт реконструированный водовод «Камышлов-Сухой Лог», который ремонтировали на протяжении трёх лет.
В феврале 2014 года из-за износа и прорыва участка водовода весь город остался без централизованного водоснабжения.
Для того, чтобы ситуация не повторилась в будущем было принято решение закрыть сеть на ремонт. На реконструкцию власти направили почти 300 млн рублей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
6 ноября 2018 года водовод «Камышлов-Сухой Лог» был запущен. За время ремонта рабочие поменяли 21 километр труб, при условии, что общая длина водовода составляет 39 километров.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей