Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Водовод «Камышлов-Сухой Лог» запущен после трёхлетней реконструкции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1541486191 4be5a4e69e2039a3fd64980406e1500f

Водовод «Камышлов-Сухой Лог» запущен после трёхлетней реконструкции

Сегодня, 08:00ОбществоФото: све.рф
Читайте
также
Директор молодежной политики Среднего Урала: государство не просило вас рожать
Своевременные решения, запоздалые дела и скудные мысли: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: Чайковский, танцующие пенсионеры и День матери
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина