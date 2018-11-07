Водовод «Камышлов-Сухой Лог» запущен после трёхлетней реконструкции

В феврале 2014 года из-за износа и прорыва участка водовода весь город остался без централизованного водоснабжения.

Для того, чтобы ситуация не повторилась в будущем было принято решение закрыть сеть на ремонт. На реконструкцию власти направили почти 300 млн рублей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».