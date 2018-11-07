Житель Китая заплатил на таможне в Екатеринбурге 29 тыс. руб. за 145 кг лапши
Сегодня, 16:54ОбществоФото: maxpixel.net
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Таможенники аэропорта в Екатеринбурге обнаружили у жителя Китая 145 кг лапши.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Харбина в Китае привез в Екатеринбург четыре сумки с лапшой. Общая масса макаронных изделий составила 145 кг. Мужчине пришлось составить декларацию и уплатить пошлину на 95 кг лапши в размере 29 тысяч рублей. По правилам ЕАЭС, через границу можно перевозить не более пяти кг продуктов в целях личного пользования. Гражданин Китая сообщил, что на родине он приобрел макароны на 25 тысяч рублей.
По словам начальника таможенного поста аэропорта Дмитрия Шишкина, гости из Китая чаще других привозят с собой продукты, поскольку для них очень важно питаться привычной едой, которую не продают в России, информирует Znak.com.
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