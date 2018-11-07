Жители города могут оценить работу ритейлеров на сайте мэрии Нижнего Тагила

На официальном сайте Нижнего Тагила появилось сообщение о том, что жители могут оставить свои отзывы по поводу качества товаров, культуры обслуживания, внешнего вида фасада магазина, благоустройства прилегающей территории, доступности для людей с ограниченными возможностями и других параметров крупных торговых сетей города.